Россиян предупредили о мошенничестве с новым налогом

Юрист Соловьев: мошенники придумали схему обмана с новым налогом

Мошенники придумали новую схему обмана, пугая граждан «новым налогом». Об этом в беседе с агентством «Прайм» россиян предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По электронной почте злоумышленники рассылают предупреждения от имени крупных банков. В сообщении содержится информация о том, что со счетов гражданина скоро будет списан «новый налог» в размере от десятков до сотен тысяч рублей, рассказал эксперт. При этом мошенники используют логотип и реквизиты банков и направляют ссылку на поддельный сайт кредитной организации.

В тексте россиян призывают срочно перейти по ссылке в личный кабинет банка, чтобы оформить отказ от такого платежа и избежать ежемесячных списаний больших сумм. «Это, разумеется, фейк, который создает цейтнот и панику», — подчеркнул Соловьев. В результате взволнованный человек вводит на сайте мошенников данные для входа, и преступники получают доступ к его настоящему личному кабинету. «Ну а затем полный простор для "обезжиривания" жертвы — переводы, кредиты и так далее», — добавил юрист.

Он призвал россиян помнить, что все налоговые вопросы необходимо решать только через Федеральную налоговую службу, на ее сайте или в личном кабинете налогоплательщика. Также следует внимательно и критически относиться к тому, где указывать свои личные данные, заключил Соловьев.

Ранее Тинькофф банк предупредил россиян о появлении в App Store трех поддельных банковских приложения. Мобильные приложения The MortgagePro app, «Тинькофф — Ваш выбор» и «Тинькофф Карты & Voice Memos» используют символику и название кредитной организации, однако не имеют к нему отношения. «Не скачивайте их: это подделка», — заявили в кредитной организации.