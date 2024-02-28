«Тинькофф» предупредил россиян о поддельных мобильных приложениях

«Тинькофф» предупредил о трех поддельных мобильных приложениях в App Store

Тинькофф банк предупредил россиян о появлении в App Store трех поддельных мобильных приложений банка. Об этом со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации пишет РИА Новости.

Приложения The MortgagePro app, «Тинькофф — Ваш выбор» и «Тинькофф Карты & Voice Memos» используют символику и название кредитной организации, однако не имеют к нему отношения. «Не скачивайте их: это подделка», — говорится в публикации.

В «Тинькофф» отметили, что находятся на связи с представителями App Store для скорейшего удаления этих программ. Банк напомнил, что официальное приложение «Тинькофф» сейчас можно установить, только обратившись в чат поддержки или с помощью представителей компании.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило о появлении большого количества поддельных сайтов Киви Банка и других сервисов, предлагающих вывести средства из лишившейся лицензии Центробанка кредитной организации. Настоящий сайт банка заблокирован, напомнили в госкорпорации. В АСВ призвали россиян не верить мошенникам, которые «собирают средства за услуги и перестают выходить на связь».