Россиян предупредили о появлении поддельных сайтов лишившегося лицензии банка

АСВ предупредило о поддельных сайтах лишившегося лицензии Киви Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило о появлении большого количества поддельных сайтов Киви Банка и других сервисов, предлагающих вывести средства из лишившейся лицензии Центробанка кредитной организации.

Настоящий сайт банка заблокирован, напомнили в госкорпорации. В АСВ призвали россиян не верить мошенникам, которые «собирают средства за услуги и перестают выходить на связь».

Лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка отозвали с 21 февраля. Банк России убрал из реестра операторов платежных систем саму организацию, а также имевшую статус социально и национально значимой платежную систему Contact.

В ЦБ рекомендовали отправителям средств через Contact, которые не удалось получить, обратиться для возврата денег в АСВ — его представители сейчас работают в Киви Банке в качестве временной администрации. Вкладчикам самого банка пообещали начать выплаты, которые предварительно оценили в 4,6 миллиарда рублей, не позднее 6 марта 2024 года.