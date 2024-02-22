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16:19, 22 февраля 2024Экономика

Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

Киви Банк и его платежную систему Contact удалили из реестра ЦБ РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Банк России убрал из реестра операторов платежных систем Киви Банк и его имевшую статус социально и национально значимой платежную систему Contact, пишет Frank Media со ссылкой на материалы регулятора.

Накануне, 21 февраля, ЦБ отозвал у банка лицензию, после чего платежные сервисы группы Qiwi, включая Qiwi-кошелек, перестали работать.

Contact, позволявшая осуществлять переводы за границу, была одной из крупных отечественных систем денежных переводов на рынке России. В ЦБ рекомендовали отправителям средств через Contact, которые не удалось получить, обратиться для возврата денег в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), представители которого сейчас работают в Киви Банке в качестве временной администрации.

Похожие советы получили и владельцы электронных кошельков. Возможность вернуть деньги они получат при подаче заявления в АСВ, к которому будут приложены подтверждающие наличие средств документы.

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      Дмитрий Воронин
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