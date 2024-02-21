Владельцы Qiwi-кошельков получат шанс на возврат средств

Владельцам Qiwi-кошельков предложили обратиться с заявлениями в АСВ

Владельцам электронных кошельков Киви-банка предложили подать в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявление на выплаты, которые будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур. О наличии такой возможности со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщает ТАСС.

Для получения шанса вернуть средства к такому обращению предлагается приложить документы, подтверждающие наличие в банке денег. «В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения», — объяснили в АСВ.

Ранее стало известно, что платежные сервисы группы Qiwi, включая Qiwi-кошелек, перестали работать на фоне отзыва лицензии у Киви Банка. В АСВ заявили, что выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 6 марта. В ЦБ, в свою очередь, уточнили, что средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов.

По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, многие россияне использовали платежный сервис в том числе для обхода несправедливых ограничений западных онлайн-платформ. Он выразил надежду, что интересы добросовестных клиентов банка будут соблюдены.