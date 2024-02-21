Депутат Горелкин: интересы законопослушных клиентов QIWI должны быть соблюдены

В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат, зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Он напомнил, что Центробанк России неоднократно сообщал о нарушениях, допущенных кредитной организацией. По его словам, платежная система QIWI долгое время использовалась для криминальных махинаций, в том числе в торговле запрещенными товарами и услугами, и остановка ее деятельности должна создать сложности злоумышленникам, что «безусловно хорошо».

При этом многие россияне использовали платежный сервис для обхода несправедливых ограничений западных онлайн-платформ, отметил парламентарий. Таких законопослушных пользователей у QIWI было довольно много, и их средства на электронных кошельках оказались заблокированы. Горелкин выразил надежду, что интересы добросовестных клиентов банка будут соблюдены.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.