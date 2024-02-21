В ЦБ заявили об отсутствии страховки для электронных кошельков

ЦБ о ситуации вокруг QIWI: электронные кошельки не застрахованы

Средства на электронных кошельках не застрахованы в системе страхования вкладов, прокомментировал представитель Банка России в Telegram-канале регулятора.

Ранее стало известно, что платежные сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелек», перестали работать на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка». При этом в самой QIWI утверждают, что бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, работает в обычном режиме.

В заявлении ЦБ об отзыве лицензии у «Киви Банка» речь идет в частности о многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В Агентстве по страхованию вкладов предварительно оценили объем выплат вкладчикам банка в 4,6 миллиарда рублей.

