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12:20, 21 февраля 2024Экономика

В ЦБ заявили об отсутствии страховки для электронных кошельков

ЦБ о ситуации вокруг QIWI: электронные кошельки не застрахованы

Фото: Unsplash

Средства на электронных кошельках не застрахованы в системе страхования вкладов, прокомментировал представитель Банка России в Telegram-канале регулятора.

Ранее стало известно, что платежные сервисы группы Qiwi, включая «Киви кошелек», перестали работать на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка». При этом в самой QIWI утверждают, что бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, работает в обычном режиме.

В заявлении ЦБ об отзыве лицензии у «Киви Банка» речь идет в частности о многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В Агентстве по страхованию вкладов предварительно оценили объем выплат вкладчикам банка в 4,6 миллиарда рублей.

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      Дмитрий Воронин
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