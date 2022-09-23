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Венгрия анонсировала начало строительства атомной станции с «Росатомом»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт получил разрешение на строительство АЭС с «Росатомом»

Фото: Mary Altaffer / Reuters

Будапешт получил разрешение на строительство атомной станции «Пакш» в сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатомом». Об этом «Ленту.ру» рассказал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто на полях 77-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы получили окончательное разрешение на строительство нашей новой атомной электростанции, которую мы построим в соответствии с нашим контрактом с "Росатомом". Я собираюсь встретиться с генеральным директором господином Лихачевым в понедельник в Вене на полях Конгресса МАГАТЭ, и мы составим график на предстоящие месяцы и годы», — сообщил Сийярто.

По его словам, завершить проект планируется к 2030 году.

В августе Венгрия отказалась признать «Росатом» угрозой безопасности страны. По словам Сийярто, российская госкорпорация является надежным и зарекомендовавшим себя партнером Венгрии. «Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта», — подчеркнул политик.

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту кредит размером до 10 миллиардов евро. Средства планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоблоков.

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Марина Совина
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