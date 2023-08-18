На российском курорте появились знаки о запрете езды на электросамокатах

РИА Новости: в центре Сочи установили запрещающие езду на электросамокатах знаки

В центре Сочи впервые появились знаки, запрещающие езду на электросамокатах. Их установили на улице Навагинской, сообщает РИА Новости.

Улица Навагинская — одна из центральных на российском курорте, ее протяженность составляет около полутора километров. Она расположена в историческом центре города и является пешеходной. Знаки, запрещающие катание на электросамокате, установили в начале улицы, со стороны центрального универмага, и в конце — неподалеку от торговой галереи.

Заместитель главы города Николай Бескровный объяснил установку запрещающих знаков борьбой с нарушениями правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Он также отметил, что в дальнейшем такие знаки установят в парках, скверах, на набережных и в других пешеходных зонах. В общей сложности подобные ограничения затронут 23 городских участка, а нарушителям будут грозить административные штрафы.

С 1 марта 2023 года в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), регулирующая вопросы движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Пользователям таких средств запретили разгоняться быстрее 25 километров в час, а тем из них, кому меньше 14 лет, теперь нельзя еще и ездить по правому краю проезжей части.