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16:12, 18 августа 2023Среда обитания

На российском курорте появились знаки о запрете езды на электросамокатах

РИА Новости: в центре Сочи установили запрещающие езду на электросамокатах знаки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В центре Сочи впервые появились знаки, запрещающие езду на электросамокатах. Их установили на улице Навагинской, сообщает РИА Новости.

Улица Навагинская — одна из центральных на российском курорте, ее протяженность составляет около полутора километров. Она расположена в историческом центре города и является пешеходной. Знаки, запрещающие катание на электросамокате, установили в начале улицы, со стороны центрального универмага, и в конце — неподалеку от торговой галереи.

Заместитель главы города Николай Бескровный объяснил установку запрещающих знаков борьбой с нарушениями правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Он также отметил, что в дальнейшем такие знаки установят в парках, скверах, на набережных и в других пешеходных зонах. В общей сложности подобные ограничения затронут 23 городских участка, а нарушителям будут грозить административные штрафы.

С 1 марта 2023 года в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), регулирующая вопросы движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Пользователям таких средств запретили разгоняться быстрее 25 километров в час, а тем из них, кому меньше 14 лет, теперь нельзя еще и ездить по правому краю проезжей части.

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    Анатолий Акулов
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