В России с 1 марта вступят в силу изменения в ПДД

В России с 1 марта вступят в силу изменения правил дорожного движения

В России с 1 марта вступят в силу изменения правил дорожного движения (ПДД), касающиеся, в частности, передвижения на круговом перекрестке, а также статуса электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Среди грядущих изменений, в частности, поправки, связанные с передвижением на круговом перекрестке. Теперь здесь приоритет будет отдан тем участникам движения, кто движется по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кругу.

Также с 1 марта в ПДД окончательно закрепят «средства индивидуальной мобильности», к которым относятся электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Владельцам таких устройств разрешат передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам, и только, если устройство весит не более 35 килограммов. Ездить по правому краю проезжей части разрешат с 14 лет, а также если максимально допустимая скорость на участке не превышает 60 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно быть оснащено тормозной системой и фарами белого и красного цветов.

Ранее сообщалось, что автомобили систематических нарушителей правил дорожного движения предложили отдавать на нужды российской армии в зоне спецоперации (СВО). С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов.