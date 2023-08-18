США и Япония договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции против РФ

США, Япония и Южная Корея заявили, что готовы вводить скоординированные санкции против РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров трех стран.

Также главы государств договорились продолжать оказывать поддержку Украине, вводя «чувствительные санкции» против России.

Президент США Джо Байден принимает японского премьер-министра Фумио Кисиду и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Ранее Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и Соединенными Штатами. По словам президента Южной Кореи, страна разделяет с Японией и США универсальные ценности и должна работать с ними вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи.

