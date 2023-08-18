Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:53, 18 августа 2023Экономика

США и Япония договорились о новых санкциях против России

США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции против РФ

США, Япония и Южная Корея заявили, что готовы вводить скоординированные санкции против РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров трех стран.

Также главы государств договорились продолжать оказывать поддержку Украине, вводя «чувствительные санкции» против России.

Президент США Джо Байден принимает японского премьер-министра Фумио Кисиду и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Ранее Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и Соединенными Штатами. По словам президента Южной Кореи, страна разделяет с Японией и США универсальные ценности и должна работать с ними вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки

    «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

    В Москве школьника госпитализировали после падения на горячий асфальт

    Минюст признал иноагентами еще семь россиян

    Экстремальный способ повысить либидо получил популярность в соцсетях

    Воюющие за ВСУ американские наемники признали мощь российской армии

    В США продадут дом за один доллар

    Популярный iPhone подешевел в России

    Российский юрист раскрыла способ наказать за консумацию

    Россиянам пообещали рост цен на молоко и яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости