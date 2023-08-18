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16:26, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша назвала удивившее ее качество американцев

Блогершу Сашу Спилберг в США удивила «эмоциональная поверхностность» американцев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная блогерша Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская), какое-то время прожившая в США, заявила, что в американцах ее удивила эмоциональная поверхностность. Об этом качестве жителей страны она рассказала ведущей Ассоль Васильевой в выпуске ее YouTube-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины».

«Были удивления. (...) В Америке принята такая эмоциональная поверхностность. Ты как бы улыбаешься, но при этом тебе может быть где-то все равно», — поделилась подробностями блогерша. Она добавила, что ей комфортнее, когда она и собеседник проявляют искренние эмоции, как это происходило в России.

Спилберг также объяснила, что ей не близка американская модель отношений внутри семьи. «Мы очень ценим семью, а там я не замечала этого», — высказалась она. Блогерша заявила, что ее нежелание разлучаться с родной семьей стало одной из причин расставания с возлюбленным-иностранцем, с которым она жила в США.

Ранее Спилберг призналась, что подвергалась травле из-за формы губ. Блогерша также рассказала, что эта часть лица была ее главным комплексом относительно внешности.

Спилберг публикует ролики на YouTube с 2010 года. На ее канал подписаны 6,3 миллиона человек, а на страницу в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — 5,2 миллиона пользователей.

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    Мария Большакова
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