Российская блогерша Саша Спилберг заявила, что ее травили в сети из-за формы губ

Российская блогерша Саша Спилберг раскрыла ставшую причиной травли в сети деталь своей внешности. Соответствующие видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Девушка заявила, что ее главным касающимся внешности комплексом были губы — верхняя казалась инфлюэнсерше слишком тонкой. Так, она меняла их форму с помощью косметики, а в 17 лет впервые сделала инъекцию филлеров. «Сначала я старательно рисовала их карандашом. Всегда переживала, смотрясь в зеркало, видя себя в камере. Замечала только это! Хейтеры тысячами писали мне о том, какие у меня "противные" и "неровные" губы», — отметила Спилберг. Кроме того, она показала на кадрах сильный отек после одной из косметологических процедур.

По словам блогерши, в результате она отказалась от увеличения губ с помощью инъекций и решила остановиться на коррекции внешности посредством перманентного макияжа. «На сегодня мои губы выглядят вот так. Без филлеров и без фильтров», — указала юзерша, демонстрируя лицо крупным планом.

В июне бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла правду о пластике губ. В подтверждение своих слов 43-летняя знаменитость опубликовала фото из личного архива, которое, по ее словам, было сделано 27 лет назад.