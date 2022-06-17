Певица Анна Семенович заявила, что у нее от природы пухлые губы

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла правду о пластике губ. Соответствующее заявление она сделала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость опубликовала фото из личного архива, которое, по ее словам, было сделано 27 лет назад. Под размещенным снимком певица ответила на вопрос одной из подписчиц о том, увеличивала ли она губы. «Тут мне семнадцать лет и тогда еще никто не увеличивал губы. У меня они от природы пухлые», — заявила Семенович.

В мае певица призналась, что перенесла несколько пластических операций. В частности, она сделала липосакцию рук и скорректировала форму подбородка. Кроме того, Семенович пояснила, что никто никогда не отговаривал ее от упомянутых манипуляций с внешностью.

В июне поклонники уличили Анну Семенович в неудачном применении фотошопа. Артистка разместила два фото с отдыха в Турции. На опубликованных снимках поп-исполнительница позировала на яхте в купальнике фиолетового цвета с разрезом под грудью. При этом сверху она надела розовую кофту из прозрачной ткани. Многие подписчики высмеяли Семенович за неумелое применение инструментов ретуши.