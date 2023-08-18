Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 18 августа 2023Мир

Вучич заявил о периоде сильнейшего давления из-за антироссийских санкций

Вучич: на следующей неделе Сербию ждет сильное давление по вопросу санкций

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. Об этом он сообщил телеканалу РТС.

По мнению президента, ожидания стран Запада, что поставки вооружений помогут Украине одержать победу, не оправдались. Так как Россию не получается одолеть на поле боя, он ожидает введения новых санкций, что скажется и на Сербии.

«Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации», — отметил Вучич. При этом глава государства выразил сомнения в возможности самой России победить, из-за чего предсказал «многочисленные проблемы».

Ранее Вучич ответил на критику из-за позиции по антироссийским санкциям. Президент Сербии «выразил искреннюю благодарность» CNN и Frankfurter Alemanjne Zeitung за популяризацию его имени каждый раз при критике его политики.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

    Глава российского региона назвал износ энергосетей немыслимым

    Смолов высказался о возможности перейти в ближневосточный клуб

    Курс биткоина резко упал

    В России презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»

    Вучич назвал Запад беспомощным перед Россией на Украине

    Компания по производству популярного алкоголя уйдет из России

    Вучич заявил о периоде сильнейшего давления из-за антироссийских санкций

    Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты в ДНР

    Серябкина показала откровенные фото с пляжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости