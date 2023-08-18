Вучич заявил о периоде сильнейшего давления из-за антироссийских санкций

Вучич: на следующей неделе Сербию ждет сильное давление по вопросу санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. Об этом он сообщил телеканалу РТС.

По мнению президента, ожидания стран Запада, что поставки вооружений помогут Украине одержать победу, не оправдались. Так как Россию не получается одолеть на поле боя, он ожидает введения новых санкций, что скажется и на Сербии.

«Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации», — отметил Вучич. При этом глава государства выразил сомнения в возможности самой России победить, из-за чего предсказал «многочисленные проблемы».

Ранее Вучич ответил на критику из-за позиции по антироссийским санкциям. Президент Сербии «выразил искреннюю благодарность» CNN и Frankfurter Alemanjne Zeitung за популяризацию его имени каждый раз при критике его политики.