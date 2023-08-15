Вучич ответил на критику из-за позиции по антироссийским санкциям

Вучич ответил на критику CNN из-за России фразой, что ему важнее дороги в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич ответил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на критику западных СМИ из-за его позиции по антироссийским санкциям.

«Я выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Alemanjne Zeitung за то, что они популяризуют меня почти каждый день, однако то, что мы восстанавливаем дорогу в Четанье, муниципалитет Прибой, для меня гораздо важнее, чем их статьи», — написал он, подчеркнув, что общая длина дороги составляет 1500 метров, а ширина — три метра.

Вучич также указал, что считает гораздо более важным выполнение обещания, данного боснийцам и сербам в деревнях Четанье, Калафати и Баре, чем сила, с которой приходится противостоять внешнему политическому давлению и «медийной полуправде и неправде».

«И позвольте мне добавить в конце одну мудрую поговорку в качестве совета: не позволяйте своему языку греметь, если ваша сила шепчет», — заключил Вучич.

Ранее CNN сообщил, что на Западе признали безуспешность попыток разрыва союзнических отношений России и Сербии вопреки давлению на них со стороны других стран. Так, в статье приводились слова английского депутата Алисии Кернс о том, что Вучич «раз за разом смеется в лицо Западу».

В начале августа Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины на фоне вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров.