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09:04, 18 августа 2023Путешествия

Туристы заказали сок и закуски в кафе Греции и получили счет на 72 тысячи рублей

Туристов возмутил счет на 72 тысячи рублей в кафе Греции за сок и закуски

Фото: Socrates Baltagiannis / Globallookpress.com

Туристы пожаловались на завышенные цены в кафе на греческом курорте Миконос. Об этом сообщило издание Bristol Life.

Уточняется, что речь идет о кафе DK Oyster, которое пользователи TripAdvisor оценили в две звезды, оставив множество негативных отзывов о заведении из-за неоправданных цен и плохого обслуживания.

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Так, один из посетителей рассказал, что заказал три апельсиновых сока, один коктейль и закуску из кальмаров и креветок. В итоге он получил счет на 711 евро (более 72 тысяч рублей по курсу на 17 августа).

«Если бы у меня было время, я бы вызвал полицию, но нам нужно было вернуться на корабль. Их надо закрыть!» — возмутился турист.

Другие комментаторы тоже жаловались на завышенные цены — одним посетителям безалкогольный напиток обошелся в 35 евро, другим пришлось заплатить 66 евро за кружку пива.

Посетители также сообщили, что официанты каждый раз уходили от ответа, когда их просили озвучить цены, и не хотели показывать меню. «Конечно, было ясно, что владелец хотел нас обмануть, как он это делал со многими, слишком многими людьми», — написал пользователь.

Тем не менее нашлись и те, кто хвалил ресторан в отзывах. Один из гостей заведения написал, что из ресторана открываются потрясающие виды. «Это место для людей, у которых есть деньги, а на Миконосе их много», — заключил другой турист.

Ранее американка пожаловалась на отвратительный завтрак в кафе Парижа, который обошелся ей в 100 долларов (почти 10 тысяч рублей). Она рассказала, что французский тост был похож на кусок хлеба с фруктами, а вкусным ей показался только апельсиновый сок.

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    Мария Борисова
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