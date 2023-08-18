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11:46, 18 августа 2023Ценности

60-летнюю Деми Мур засняли в бикини на яхте

Кадр: Daily Mail

Папарацци засняли американскую актрису и бывшую модель Деми Мур в купальнике во время отдыха в Греции. Соответствующий материал публикует издание Daily Mail.

На размещенных снимках 60-летняя звезда запечатлена на яхте своих друзей Андреаса и Афанасии Стеггос. Знаменитость надела голубое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками на тонких лямках и трусов с завязками с заниженной талией. Также она уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ круглым кулоном на длинной цепочке и кольцами на руках.

Кроме того, артистка взяла с собой в поездку домашнего питомца — собаку породы чихуа-хуа по кличке Плов, которого держала на руках на одном из кадров.

Ранее в августе известная певица Мелани Браун, известная как Мел Би, снялась в откровенном наряде для рекламы британского бельевого бренда Pour Moi. На размещенных кадрах 48-летняя бывшая участница группы Spice Girls предстала в ярко-зеленом неоновом купальнике, состоящем из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с низкой посадкой.

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    Карина Черных
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