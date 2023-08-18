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04:02, 18 августа 2023Ценности

48-летняя бывшая участница Spice Girls снялась в купальнике для рекламы

Фото: Jey Mawson / Pour Moi

Известная певица Мелани Браун, известная как Мел Би, снялась в откровенном наряде для рекламы британского бельевого бренда Pour Moi. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летняя бывшая участница группы Spice Girls предстала в ярко-зеленом неоновом купальнике, состоящем из бюстгальтера с поролоной чашкой и трусов на низкой посадке. На размещенном снимке видно, что тело звезды выглядит подтянутым и упругим. Кроме того, она продемонстрировала татуировки в области живота.

Свой образ знаменитость дополнила яркими босоножками на танкетке и завязках в цвет наряду. Кроме того, ей распустили длинные вьющиеся волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в августе 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико показала фигуру в бикини. На размещенном снимке видно, что знаменитость снялась на фоне забора со шпателем в руках. Она предстала в оранжевом бикини с гороховым принтом и распущенными волосами.

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    Екатерина Ештокина
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