55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала в оранжевом бикини с гороховым принтом, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. На размещенном снимке видно, что знаменитость снялась на фоне забора со шпателем в руках.

При этом артистка распустила длинные темные волосы, завитые в легкие локоны, и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Два дня до моей годовщины на "сайте, название которого нельзя произносить"», — подписала она пост.

В мае Донна Д'Эррико отреагировала на слухи о пластике тела. Она опровергла появившиеся предположения и рассказала, что никогда не прибегала к услугам хирурга, а ее подтянутое тело — это заслуга ежедневных тренировок и правильного питания.

