В Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка попала в отделение реанимации после того, как ее укусила змея. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города в группе во «ВКонтакте».

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Кировском районе Ленинградской области.

«По данным Городской станции скорой медицинской помощи, за весь 2022 год в Петербурге пострадали от укусов змей 24 человека, из них два ребенка. В этом году пострадавших больше — уже 26 человек, из них шестеро детей», — говорится в заявлении комитета.

Ранее в августе похожий инцидент произошел в Подмосковье. Рептилия напала на годовалого ребенка в деревне Быково в Павлово-Посадском округе, а на 15-летнего подростка — в СНТ «Ордынцы» под Подольском.