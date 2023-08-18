В России расширили перечень категорий медиков со специальными соцвыплатами

Правительство РФ расширило перечень категорий медиков со специальными выплатами

В России расширили перечень категорий медицинских работников, которым назначат специальные социальные выплаты. Постановление правительства публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения вносятся в постановление правительства от 31 декабря 2022 года «О дополнительной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения». Согласно документу, теперь подобные выплаты распространяются в том числе и на работников с немедицинским образованием.

В Министерстве здравоохранения России пояснили, что решение затронет около трех тысяч работников этой сферы. В том числе изменения будут касаться тех, кто работает с высшим немедицинским образованием в первичном звене здравоохранения. Помимо этого, в постановлении указано установить специальные соцвыплаты медработникам, которые работают в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым.

Утверждается, что с 1 января 2023 года медикам первичного звена назначены специальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. В 2023-м в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на эти цели выделят 152,4 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что российские власти настояли на едином пособии на ребенка. Его будут выплачивать семьям вне зависимости от их материального положения. Правительство должно обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.