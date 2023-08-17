Путин поручил изменить условия выплат пособия на ребенка

Кабмин обеспечит выплату пособия на ребенка вне зависимости от матположения

Единое пособие на ребенка в России будет выплачиваться семьям вне зависимости от их материального положения. Об этом сказано в поручении президента Владимира Путина на сайте Кремля.

«Правительство должно обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», — говорится в документе. Сроком исполнения поручения указывается 1 октября 2023 года.

Кроме того, президент поручил кабинету министров внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Также правительство должно будет обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, которые выходят из декрета до достижения им полутора лет.

О необходимости изменить условия данных выплат глава государства говорил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в июне. Документ с поручениями президента, опубликованный на сайте Кремля 16 августа, создан по итогам форума.