Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогли прорвать линию обороны ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать российскую линию обороны и ничего не достигли на фронте. Об этом заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. <…> Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. <…> Ничего этот [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный уже сделать не может», — заявил Соскин.

Также, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский показал, что не способен управлять страной в военное время. Соскин считает, что главе государства стоит уйти в отставку и назначить досрочные выборы.

Ранее бывший советник Кучмы допустил скорую отставку Зеленского. По его мнению, к такому исходу может привести импичмент президента США Джо Байдена.

