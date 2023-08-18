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20:41, 18 августа 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в неспособности управлять страной

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогли прорвать линию обороны ВС России

Фото: James McGill / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать российскую линию обороны и ничего не достигли на фронте. Об этом заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. <…> Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. <…> Ничего этот [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный уже сделать не может», — заявил Соскин.

Также, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский показал, что не способен управлять страной в военное время. Соскин считает, что главе государства стоит уйти в отставку и назначить досрочные выборы.

Ранее бывший советник Кучмы допустил скорую отставку Зеленского. По его мнению, к такому исходу может привести импичмент президента США Джо Байдена.

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    Алевтина Запольская
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