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19:05, 18 августа 2023Россия

В Петербурге восьмилетний ребенок попал в больницу после укуса белки

В Санкт-Петербурге восьмилетний ребенок попал в больницу после укуса белки

Фото: Andrey Svistunov / Unsplash

Восьмилетний ребенок попал в клинику Педиатрического университета в Санкт-Петербурге после укуса белки. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщается в Telegram-канале высшего учебного заведения.

Животное напало на мальчика, когда тот собирал малину на территории дачного участка, уточняет 78.ru. Пострадавшего отвезли в травмпункт на севере города, откуда его перенаправили в медицинский университет.

Врачи обработали ребенку рану и приняли меры, необходимые для профилактики бешенства и других инфекций.

Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка попала в отделение реанимации детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса после того, как в Кировском районе Ленинградской области ее укусила змея.

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    Евгения Куликова
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