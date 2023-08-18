Глава Госдепа обсудил итоги переговоров по Украине с саудовским коллегой

Госсекретарь США Блинкен созвонился с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом и обсудил итоги прошедших переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте саудовского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время телефонного разговора с коллегой глава Госдепа «высоко оценил усилия королевства» по предоставлению площадки в Джидде для международного саммита по урегулированию украинского конфликта.

На переговорах в Джидде власти Саудовской Аравии представили альтернативный план по урегулированию ситуации. Он включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными. Консультации посетили представители около 40 государств, включая Китай, Индию, Южно-Африканской Республику и Бразилию.