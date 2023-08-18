Дрон ВСУ взорвал сотовую вышку в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ с помощью дрона взорвали вышку сотовой связи в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали вышку сотовой связи в Брянской области. О происшествии в приграничном регионе России сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около 11:00 мск ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства. Атака была осуществлена в населенном пункте Новые Юрковичи, окраина которого находится чуть более чем в ста метрах от российско-украинской границы.

В результате ЧП никто не пострадал. При этом местные жители столкнулись с перебоями в работе сотовой связи и интернета, отмечает канал.

В пятницу, 18 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Петрова Гута в пяти километрах от границы с Украиной. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, пострадавших нет.