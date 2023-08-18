В российском регионе три жилых дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области три жилых дома повреждены после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки в селе Петрова Гута Климовского района повреждены три жилых дома. «Имеются частичные разрушения», — пояснил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примерно в пяти с половиной километрах от российско-украинской границы.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Брянской области жилой дом загорелся после обстрела со стороны украинских войск. По словам Богомаза, огнем также было охвачено несколько хозяйственных построек.

