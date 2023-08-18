Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 18 августа 2023Россия

В российском регионе три жилых дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области три жилых дома повреждены после атаки ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки в селе Петрова Гута Климовского района повреждены три жилых дома. «Имеются частичные разрушения», — пояснил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примерно в пяти с половиной километрах от российско-украинской границы.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Брянской области жилой дом загорелся после обстрела со стороны украинских войск. По словам Богомаза, огнем также было охвачено несколько хозяйственных построек.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных

    Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД

    Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

    Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

    Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

    Великобритания начала поставку новой партии разведывательных дронов на Украину

    Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

    Похудевшая на 142 килограмма блогер вновь набрала вес из-за болезни

    57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости