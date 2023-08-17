Жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ российского приграничного региона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Забрама

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Забрама Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.

Накануне в Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По словам, губернатора, она попыталась проникнуть на территорию округа около семи утра, но была остановлена силами сотрудников ФСБ.