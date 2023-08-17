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17:23, 17 августа 2023Россия

Жилой дом загорелся из-за обстрела ВСУ российского приграничного региона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Забрама

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Забрама Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате загорелся жилой дом и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.

Накануне в Брянской области предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По словам, губернатора, она попыталась проникнуть на территорию округа около семи утра, но была остановлена силами сотрудников ФСБ.

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    Константин Лысяков
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