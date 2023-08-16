Глава Брянской области заявил о новой попытке прорыва украинской ДРГ

Губернатор Богомаз: еще одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Еще одна группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Брянскую область. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника попыталась проникнуть в регион около 7:00 мск. Их действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

Пятеро из шести диверсантов были ликвидированы, подчеркнул губернатор.

Ранее российские войска предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский в Херсонской области.