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16:30, 16 августа 2023Россия

Глава Брянской области заявил о новой попытке прорыва украинской ДРГ

Губернатор Богомаз: еще одна ДРГ попыталась прорваться в Брянскую область

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Еще одна группа украинских диверсантов попыталась прорваться в Брянскую область. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника попыталась проникнуть в регион около 7:00 мск. Их действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

Пятеро из шести диверсантов были ликвидированы, подчеркнул губернатор.

Ранее российские войска предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский в Херсонской области.

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    Алан Босиков
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