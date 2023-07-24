Стало известно о попытке проникновения украинской ДРГ в Херсонской области

В Херсонской области заявили о попытке проникновения ДРГ и уничтожении склада ВСУ

Российские войска предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский и уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом заявил представитель экстренных служб Херсонской области, передает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что расчетом FPV-дрона была уничтожена лодка ВСУ, с помощью авиации поражен склад боеприпасов, а также хранившиеся там пять лодок около поселка Антоновка. Кроме того, по его словам, российские силы уничтожили 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему.

Ранее войска России поразили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области. Как уточнялось, объект находился в районе населенного пункта Велетенское. В результате были уничтожены четыре автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

