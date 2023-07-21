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14:16, 21 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ в Херсонской области

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявили журналистам в пятницу, 21 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что склад противника располагался в районе населенного пункта Велетенское.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки было ликвидировано до 35 украинских военных. В Минобороны отметили, что были уничтожены четыре автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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16 июля в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Тогда же российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка.

А противник лишился до 260 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также гаубицы «Д-20» и «МСТА-Б».

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    Анна Щербакова
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