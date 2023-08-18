В Минске призвали создать трибунал для наказания преступников с Украины

На конгрессе в Минске призвали создать трибунал для преступников с Украины

Антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой содержится призыв создать трибунал для привлечения к ответственности преступников с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На конгрессе представителями свыше 30 стран мира была отмечена «острая необходимость для борьбы с неофашизмом». В связи с этим там поднялся вопрос о создании отдельного органа, который сможет с помощью совместных усилий стран-партнеров привлекать к уголовной ответственности военных и политических лиц Украины.

В резолюции также содержится призыв к международному сообществу, в том числе к ООН, с целью всесторонней и объективной оценки событий, которые сегодня происходят в странах, где возрождается фашистская идеология. Участники конгресса настояли на том, чтобы представители политических партий и общественных организаций стремились к созданию единого антифашистского фронта.

Помимо этого, представителей СМИ призвали правдиво и объективно освещать события, в которых проявляются фашизм, нацизм и шовинизм. Утверждается также, что важно разоблачать авторов фальсификаций истории войн и решения политических структур Запада, стремящихся пересмотреть события Великой Отечественной и Второй Мировой войны.

«В годы Второй мировой войны, невзирая на социальные и идейные расхождения, разность политических и религиозных воззрений, сложился союз борьбы с фашизмом — союз участников движения Сопротивления», — утверждается в сообщении конгресса. В заключение участники уточнили, что сегодня «новая эпоха испытаний» вновь показывает, насколько важно «единство действий всех людей доброй воли в битве с возрождающимся фашизмом».

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии. Вандалы краской написали на постаменте «Здесь прошли оккупанты» и нарисовали символ профашистской партии «Железная гвардия».