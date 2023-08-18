Стало известно о намерении США заставить Турцию отказаться от помощи России

WSJ: США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России в обходе ограничений

Американская администрация намерена принять меры в отношении Турции в связи с тем, что она якобы помогает России обходить введенные против нее санкции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание приводит слова западного дипломата, заявившего, что Вашингтон стремится «избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям». Он подчеркнул, что американская сторона информировала Анкару о последствиях помощи Москве в обходе рестрикций. Собеседник газеты добавил, что США находятся в постоянном контакте с Турцией.

Американское руководство намерено ужесточить соблюдение антироссийских санкций в Турции, говорится в материале. Отмечается, что турецкие власти расширили торговлю с Россией после начала спецоперации.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес обвинил Киргизию в недостаточном соблюдении антироссийских санкций. Он призвал страну тщательнее следить за тем, чтобы через ее территорию не проходил незаконный поток товаров в Россию.