Опрос в США показал снижение поддержки Украины американцами

Fox News: больше трети граждан США назвали избыточным уровень поддержки Украины

Больше трети граждан США хотели бы снижения уровня поддержки Украины Вашингтоном. Об этом со ссылкой на результаты собственного опроса сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что 36 процентов американцев назвали поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов избыточной. Опрос также показал, что процент граждан США, уверенных в сохранении украинского суверенитета по итогам конфликта с Россией, снизился с 71 процента в мае 2022 года до 66 процентов сейчас.

Ранее телеканал CNN провел опрос среди американцев, выяснив уровень поддержки Украины. 55 процентов опрошенных заявили, что Конгресс США не должен одобрять расширение финансовой помощи Киеву. 51 процент считает, что Америка уже сделала достаточно, а 48 процентов — что надо сделать больше.