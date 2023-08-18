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18:52, 18 августа 2023Россия

Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

Правительство обязало россиян ставить на учет сверхлегкие летательные аппараты

Фото: Unsplash

Правительство России обязало граждан ставить на учет сверхлегкие летательные аппараты массой до 115 килограммов. Об этом говорится в постановлении кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, устанавливает, что на учет воздушные суда необходимо будет ставить с 1 сентября 2024 года.

«За 2021 год было зафиксировано 10, а за 2022 год — 16 авиационных происшествий со сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами, не подлежащими учету в соответствии с действующими требованиями воздушного законодательства», — отметили в пресс-службе Минтранса России.

Там добавили, что постановка на учет транспортного средства повысит уровень безопасности полетов, а также снизит число происшествий с такими воздушными судами.

Ранее власти Сочи объявили об усилении мер безопасности в акватории города после атаки Вооруженных сил Украины на военно-морскую базу в Новороссийске. В частности, в городе усилят периметр безопасности морского порта.

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    Никита Абрамов
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