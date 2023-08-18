Россиян обязали ставить на учет одну категорию транспорта

Правительство обязало россиян ставить на учет сверхлегкие летательные аппараты

Правительство России обязало граждан ставить на учет сверхлегкие летательные аппараты массой до 115 килограммов. Об этом говорится в постановлении кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, устанавливает, что на учет воздушные суда необходимо будет ставить с 1 сентября 2024 года.

«За 2021 год было зафиксировано 10, а за 2022 год — 16 авиационных происшествий со сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами, не подлежащими учету в соответствии с действующими требованиями воздушного законодательства», — отметили в пресс-службе Минтранса России.

Там добавили, что постановка на учет транспортного средства повысит уровень безопасности полетов, а также снизит число происшествий с такими воздушными судами.

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