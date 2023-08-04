В Сочи объявили об усилении мер безопасности после атаки ВСУ в Новороссийске

Власти Сочи усилили меры безопасности в акватории после атаки в Новороссийске

Власти Сочи объявили об усилении мер безопасности в акватории города после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Он разъяснил, что в Сочи усилят периметр безопасности морского порта. Такое решение было принято на совещании с представителями силовых структур, отметил Копайгородский.

«Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий», — указал мэр.

Он подчеркнул, что благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город», контролируется ситуация на пляжной полосе курорта. В Сочи было задействовано около 3 тысяч таких камер.

По данным властей, сейчас в Сочи находятся свыше 200 тысяч туристов. Копайгородский пообещал обеспечить комфортный и безопасный отдых каждому.

4 августа со стороны Украины была предпринята попытка атаки военно-морской базы Новороссийска. В Минобороны России рассказали, что противник намеревался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей.

Очевидцы поделились, что до этого слышали звуки взрыва и стрельбы на воде.