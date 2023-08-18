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11:52, 18 августа 2023Силовые структуры

У директора российского парка аттракционов нашли более 100 закладок с марихуаной

В Уфе директор парка аттракционов сделал более 100 закладок с марихуаной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе полиция арестовала директора парка аттракционов на базе отдыха «Райский берег», у которого нашли более 100 закладок с марихуаной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, в кабинете обнаружили 12 пакетов с наркотиками, а в парке нашли около 20 закладок. Силовики решили проверить ближайший лес, там они откопали еще 50 свертков. По версии следствия, все их сделал глава парка. Сейчас аттракционы закрыты, а полицейские продолжают находить закладки.

Ранее в Воронеже полицейские задержали 31-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии за незаконный оборот наркотиков. По данным ведомства, женщина приобрела более килограмма героина в интернете и собиралась расфасовать наркотик, а потом распространять через закладки.

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    Варвара Митина
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