У директора российского парка аттракционов нашли более 100 закладок с марихуаной

В Уфе директор парка аттракционов сделал более 100 закладок с марихуаной

В Уфе полиция арестовала директора парка аттракционов на базе отдыха «Райский берег», у которого нашли более 100 закладок с марихуаной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, в кабинете обнаружили 12 пакетов с наркотиками, а в парке нашли около 20 закладок. Силовики решили проверить ближайший лес, там они откопали еще 50 свертков. По версии следствия, все их сделал глава парка. Сейчас аттракционы закрыты, а полицейские продолжают находить закладки.

Ранее в Воронеже полицейские задержали 31-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии за незаконный оборот наркотиков. По данным ведомства, женщина приобрела более килограмма героина в интернете и собиралась расфасовать наркотик, а потом распространять через закладки.