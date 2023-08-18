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02:39, 18 августа 2023Мир

В Германии заявили о провале контрнаступления Украины

Депутат АдГ Шмидт: контрнаступление ВСУ увязло, несмотря на западное вооружение

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Контрнаступление Украины обернулось провалом, несмотря на переданное западными странами вооружение. Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в интервью «Известиям».

По его словам, украинское наступление увязло. Политик напомнил о переданных Киеву немецких танках Leopard, которые сейчас «горят в степях». Он также раскритиковал решение властей Германии заложить средства в бюджет на помощь Украине до 2027 года. «Никакой поддержки — ни военной, ни финансовой — коррумпированному украинскому режиму не должно быть», — считает Шмидт.

Он добавил, что Германия не может финансировать Украину, поскольку ее собственная экономика находится в тяжелом положении. В связи с этим, подчеркнул депутат, сначала необходимо «вернуть экономику страны в плюс», после чего можно задуматься о помощи другим странам.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал символом дружбы с Германией танки Leopard и другое поставленное вооружение. Он выразил благодарность Берлину за оказанную военную помощь.

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    Марина Совина
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