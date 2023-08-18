CША предрекли исчезновение в случае конфликта с Россией и Китаем

Политик Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с Россией и Китаем

Соединенные Штаты могут исчезнуть в случае конфликта с Россией и Китаем, считает кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами. Об этом он предупредил в интервью журналисту Такеру Карлсону для его Twitter канала.

«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — отметил он. Политик пояснил, что американская сторона не способна защититься от ядерного оружия. Кроме того, по его словам, национальная оборона США «уже давно не об обороне».

Ранее Рамасвами уже предостерегал Вашингтон от конфликта с Москвой и Пекином. По его мнению, союз России и КНР является самой большой военной угрозой для США.