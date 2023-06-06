В США рассказали о самой большой военной угрозе

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал союз России и КНР самой большой военной угрозой

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, ставший кандидатом на пост президента США, высказался о самой большой военной угрозе для страны. Его слова приводит телеканал Fox News.

Рамасвами назвал союз России и КНР самой большой военной угрозой для Вашингтона. По его мнению, партнерство с Москвой дает Пекину уверенность в политике по отношению к Тайваню. Китай рассчитывает, что США не станут выступать сразу против двух ядерных сверхдержав.

Политик также призвал отказаться от совместных дел с Китаем до тех пор, пока Коммунистическая партия страны не проведет реформы, а Пекин не изменит политику.

«Никакой кражи данных, кражи интеллектуальной собственности, никакого больше превращения наших собственных компаний в ваши геополитические пешки... с использованием лоббирования. Я думаю, у этого будут некоторые краткосрочные экономические последствия. Но я... думаю, что мы можем пойти на эти жертвы, если мы знаем, ради чего мы жертвуем», — заключил Рамасвами.

Ранее Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере. С таким мнением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.