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08:32, 6 июня 2023Мир

В США рассказали о самой большой военной угрозе

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал союз России и КНР самой большой военной угрозой
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, ставший кандидатом на пост президента США, высказался о самой большой военной угрозе для страны. Его слова приводит телеканал Fox News.

Рамасвами назвал союз России и КНР самой большой военной угрозой для Вашингтона. По его мнению, партнерство с Москвой дает Пекину уверенность в политике по отношению к Тайваню. Китай рассчитывает, что США не станут выступать сразу против двух ядерных сверхдержав.

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Политик также призвал отказаться от совместных дел с Китаем до тех пор, пока Коммунистическая партия страны не проведет реформы, а Пекин не изменит политику.

«Никакой кражи данных, кражи интеллектуальной собственности, никакого больше превращения наших собственных компаний в ваши геополитические пешки... с использованием лоббирования. Я думаю, у этого будут некоторые краткосрочные экономические последствия. Но я... думаю, что мы можем пойти на эти жертвы, если мы знаем, ради чего мы жертвуем», — заключил Рамасвами.

Ранее Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере. С таким мнением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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    Марина Совина
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