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21:47, 5 июня 2023Мир

Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере

Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая при перехватах военных самолетов США

Фото: William Philpott / Reuters

Американская администрация считает, что Китай демонстрирует растущую агрессивность при перехватах военных самолетов и кораблей США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Он высказался о недавних случаях сближения американских и китайских военных самолетов и кораблей. Кирби указал на «растущую агрессивность Китая». «Это часть повышающегося уровня агрессивности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — Вооруженных сил КНР», — подчеркнул он.

Представитель администрации президента США Джо Байдена добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином. «Чтобы ясно сигнализировать, насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты», — подчеркнул он.

3 июня шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в последнее время Вашингтон наблюдает «опасные маневры», совершаемые авиацией КНР против самолетов США и их партнеров в международном воздушном пространстве.

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    Марина Совина
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