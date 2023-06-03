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04:44, 3 июня 2023Мир

В США обвинили Китай в опасных перехватах американских самолетов

Шеф Пентагона Остин обвинил авиацию КНР в опасных маневрах против самолетов США
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в последнее время Вашингтон наблюдает «опасные маневры», совершаемые авиацией КНР против самолетов США и их партнеров в международном воздушном пространстве. Об этом пишет РИА Новости.

На выступлении в рамках регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Остин обвинил Китай в опасных перехватах американских самолетов и назвал такие случаи агрессивными и непрофессиональными. По его словам, США отстаивают право каждого государства право свободно летать и плавать.

«Каждая страна, большая или маленькая, должна сохранять свободу в проведении соответствующих законодательству морских операций. Вот почему мы модернизируем наше присутствие [в регионе], чтобы все мы могли реализовывать эти права каждый день», — отметил глава ведомства.

В том же выступлении шеф Пентагона обвинил Китай в нежелании работать над разрешением кризисных ситуаций. Он выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

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    Марина Совина
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