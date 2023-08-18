Пентагон оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет

Пентагон: срок подготовки украинских экипажей F-16 может составить до пяти лет

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье» и займет длительный срок.

При этом Хекер отметил, что передача истребителей F-16 не поможет изменить ход боевых действий в пользу Украины. Командующий ВВС и ранее критиковал идею передачи данных истребителей и на вопросы журналистов подтвердил свою точку зрения. «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей», — заявил представитель Пентагона.

Ранее США дали согласие на передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации. При этом точные сроки поставок истребителей не обозначены.