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19:16, 18 августа 2023Мир

Пентагон оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет

Пентагон: срок подготовки украинских экипажей F-16 может составить до пяти лет

Фото: Piroschka van de Wouw / Unsplash

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер оценил срок подготовки украинских экипажей F-16 в пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «получение навыков владения F-16 не происходит в одночасье» и займет длительный срок.

При этом Хекер отметил, что передача истребителей F-16 не поможет изменить ход боевых действий в пользу Украины. Командующий ВВС и ранее критиковал идею передачи данных истребителей и на вопросы журналистов подтвердил свою точку зрения. «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. (...) Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не будет панацеей», — заявил представитель Пентагона.

Ранее США дали согласие на передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации. При этом точные сроки поставок истребителей не обозначены.

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    Максим Габриелян
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