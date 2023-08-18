США предложили КНДР обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова

Кирби: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова

Глава США Джо Байден предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью Kyodo News.

Он подчеркнул, что американская сторона готова сесть за стол переговоров «без предварительных условий». При этом, по словам Кирби, Вашингтон пока не получил положительного ответа от Северной Кореи.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам назвал ядерную войну на Корейском полуострове вопросом времени. Он также обвинил американские власти и их «марионетки» в Сеуле в превращении полуострова и Северо-Восточной Азии «в новый очаг ядерной войны».