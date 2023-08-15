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17:38, 15 августа 2023Мир

Глава Минобороны КНДР назвал ядерную войну с Южной Кореей вопросом времени

Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам: ядерная война с Южной Кореей — вопрос времени

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам считает, что вопроса о том, может ли ядерная война на Корейском полуострове в принципе начаться, не стоит. Он назвал это вопросом времени, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Цитату приводит РИА Новости.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет», — подчеркнул глава ведомства. Он также обвинил власти США и их «марионетки» в Сеуле в превращении полуострова и Северо-Восточной Азии «в новый очаг ядерной войны».

Ранее на полях той же конференции выступил глава СВР Сергей Нарышкин. Он раскритиковал ряд стран за практику вторичных санкций и назвал ее «колониальной сущностью санкционной политики Вашингтона и его сателлитов».

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    Виктория Кондратьева
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