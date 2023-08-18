Пытавшемуся разбить икону в киевском храме вандалу предъявили обвинение

Пытавшемуся разбить икону в Киево-Печерской лавре вандалу предъявили обвинение

Вандалу, покусившемуся на икону Спасителя во время божественной литургии в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом рассказал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в своем Telegram-канале.

«Стало известно, что лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК Украины ("Хулиганство"). Монастырь в данном уголовном производстве признан потерпевшим. За надругательство над иконой злоумышленник должен обязательно понести наказание в соответствии с законом», — написал Чекман. Он уточнил, что досудебным расследованием занимаются сотрудники Национальной полиции.

Инцидент произошел 13 августа. Злоумышленника, который подошел к иконе во время литургии и дважды ударил по ней камнем (мужчина смог разбить защитное стекло), остановили верующие, сообщили в пресс-службе УПЦ. Затем за вандалом приехали сотрудники правоохранительных органов.