ФСБ задержала россиян за попытку вывезти из страны янтарь на 5 миллионов рублей

ФСБ задержала под Калининградом россиян за попытку вывезти янтарь на 5 млн руб.

ФСБ задержала двоих контрабандистов, которые пытались вывезти из Калининградской области за рубеж 250 килограммов янтаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики обнаружили драгоценный камень у граждан России в Краснознаменском районе области. По предварительной оценке, стоимость груза превышает пять миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что янтарь — это стратегически важный ресурс. Главные месторождения янтаря и единственное в мире предприятие, которое добывает его промышленным способом, приходится на российский регион.

6 июня сообщалось, что перед судом предстанут гражданин Китая и житель Калининграда за контрабанду янтаря в Китайскую Народную Республику (КНР) с общим ущербом в 13,5 миллиона рублей.