Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 18 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиян за попытку вывезти из страны янтарь на 5 миллионов рублей

ФСБ задержала под Калининградом россиян за попытку вывезти янтарь на 5 млн руб.

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

ФСБ задержала двоих контрабандистов, которые пытались вывезти из Калининградской области за рубеж 250 килограммов янтаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики обнаружили драгоценный камень у граждан России в Краснознаменском районе области. По предварительной оценке, стоимость груза превышает пять миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что янтарь — это стратегически важный ресурс. Главные месторождения янтаря и единственное в мире предприятие, которое добывает его промышленным способом, приходится на российский регион.

6 июня сообщалось, что перед судом предстанут гражданин Китая и житель Калининграда за контрабанду янтаря в Китайскую Народную Республику (КНР) с общим ущербом в 13,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

    Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах военных

    Спасатели достали москвича из раскореженного авто после массового ДТП на МКАД

    Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

    Microsoft разрешила удалить встроенные в Windows приложения

    Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

    Великобритания начала поставку новой партии разведывательных дронов на Украину

    Украина решила усилить оборону на границе с Белоруссией

    Похудевшая на 142 килограмма блогер вновь набрала вес из-за болезни

    57-летняя Штурм на видео показала ягодицы после пластической операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости