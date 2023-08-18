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15:30, 18 августа 2023Моя страна

В Северной Осетии появились пляжные спортивные площадки

Во Владикавказе появились пляжные спортивные площадки

Фото: Ildar Garifullin / Unsplash

В столице Северной Осетии, Владикавказе, начали функционировать пляжные спортивные площадки. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Спортивные площадки появились на малой водной станции в районе Китайской площади.

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«Каждый желающий здесь может сыграть в футбол или волейбол на свежем воздухе абсолютно бесплатно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для комфорта и безопасности гостей и жителей республики на площадках специалисты завезли кварцевый песок. В его составе отсутствуют крупные включения, а именно камни и куски корней.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.

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    Фариза Бацазова
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