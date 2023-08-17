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18:16, 17 августа 2023Моя страна

Во Владикавказе появятся скульптуры двух героев романа «12 стульев»

Во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова

Кадр: «Вести.Алания»

В столице Северной Осетии, Владикавказе, появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.

Отмечается, что «Великий комбинатор» будет изображен голосующим на дороге с уже опустошенным стулом, а «Гигант мысли и отец русской демократии» — в процессе попрошайничества.

Также стало известно, что автор решил не привязываться к актерам, игравшим этих персонажей. По его словам, они будут узнаваемы, но со своим характером.

Ранее в августе сообщалось, что Северной Осетии дополнительно направили около 40 миллионов рублей в виде субсидий и грантов на создание социально-значимых объектов. Об этом заявил председатель правительства республики Борис Джанаев.

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    Фариза Бацазова
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